انت الان تتابع النائب حماد: نطالب بحظر إستخدام الطائرات المسيرة وتسليمها للجهات الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب سعدون حماد العتيبي

طالب النائب سعدون حماد العتيبي بحظر إستخدام كافة أنواع الطائرات المسيرة «بدون طيار» ومنع إستيرادها نهائياً للأفراد والشركات ، وذلك لما تشكلة تلك الطائرات من خطورة شديدة على أمن وأستقرار البلاد وتعطي المجال للعبث به والحصول على معلومات قد تضر بأمن وأمان البلاد ، كما طالب حماد بإقتصار إستيرادها وإستخدامها على الأجهزة الأمنية للدولة فقط ، لما لها من دور هام مساعد ومساند للجهات الأمنية سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو في الادارة العامة للإطفاء وذلك لأستخدامها في العديد من المهام الأمنية والمدنية .

وأكد حماد بأنه بصدد الإنتهاء من إعداد إقتراح بقانون بحظر إستخدام تلك الطائرات ومنع إستيرادها للأفراد والشركات ، لعرضه على مجلس الأمة وإقراره بشكل عاجل .

كما طالب حماد حائزي تلك الطائرات سواء من الأفراد أوالشركات من من سبق لهم إدخالها للبلاد بضرورة تسليمها فوراً للجهات الأمنية، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية بعد إقرار هذا القانون .