الشيخ ناصر الصباح: قطع الطريقة أمام أي وسيلة اعلامية تحاول بث الشائعات للحفاظ على الجبهة الداخلية...

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رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

إجتمع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بقصر السيف العامر صباح اليوم بمجلس الدفاع العسكري.

حيث إستمع خلال الإجتماع إلى إيجاز مفصل من كبار القادة بالجيش الكويتي إشتمل على آخر التطورات والأحداث التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، وما تم إتخاذه من إجراءات إحترازية من رفع لحالة الإستعداد والجاهزية لبعض القوات بالجيش بحسب ما تقتضيه الأوضاع الراهنة.

وأكد الشيخ ناصر الصباح خلال الإجتماع بأن الجيش الكويتي بكافة قواته البرية والجوية والبحرية حريص كل الحرص على الوصول إلى أقصى درجات الاستعداد واليقظة، والإستمرار في إتخاذ كافة التدابير اللازمة والتي تضمن بدورها توفير الحماية لحدود البلاد وأجوائها.

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وشدد معاليه على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها في مثل هذه الأوضاع والذي يتطلب منها الحرص على إستقاء كافة الأخبار من مصادرها الرسمية، حفاظاً على قوة وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد ، وقطع الطريق أمام أية وسيلة إعلامية تحاول بث الشائعات بهدف زعزعة ثقة أفراد المجتمع بمؤسساته العسكرية.

داعياً معاليه الجميع إلى عدم الإلتفات إلى ما تروجه بعض الحسابات في برامج التواصل الإجتماعي من نشرها لأخبار ومعلومات لا علاقة لها بالواقع ولا تستند إلى مصدر رسمي يمكن للمتابعين لها من الرجوع إليه.

حضر الإجتماع سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر وكبار قادة الجيش.