الرئيس الغانم: صحة أمير البلاد على ما يرام وافتتاح دور الانعقاد 29 اكتوبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تم الاتفاق والترتيب بعد أخذ موافقة صاحب السمو امير البلاد على أن يكون افتتاح دور الانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر المقبل.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة، بفضل الله صحة صاحب السمو على ما يرام وهو في أحسن حال كما رأيتموه وابلغني تحياته لكافة أبناء الشعب الكويتي وابلغت سموه تحيات ودعوات كل الشعب الكويتي ، وجميعنا وكل من هو حول سموه كان يطالبه بأن لا يستعجل بقطع اجازته لأنه يحتاج فقط إلى مزيد من الراحة وان شاء الله بعد انتهاء فترة راحته ونقاهته يعود إلى البلاد سالما معافى مشافى باذن الله.



وأضاف الغانم، فيما يتعلق ببداية دور الانعقاد ، تم الاتفاق والترتيب بعد أخذ موافقة صاحب السمو على أن يكون افتتاح دور الانعقاد ان شاء الله الثلاثاء 29 أكتوبر المقبل

وذكر الغانم أنه سيتوجه اليوم مع وفد برلماني للمشاركة في مؤتمر البرلمانات الأسيوية والأوروبية وهو من أهم المؤتمرات التي تسبق مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي وذلك للتنسيق مع المجاميع الجيوسياسية المختلفة بخصوص ما سيتم طرحه في المؤتمر الدولي المقبل.