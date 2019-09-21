انت الان تتابع ناصر الصباح متفقدا "الدفاع الجوي": ضرورة محافظة الجيش على جاهزيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح فور وصوله مساء اليوم بزيارة تفقدية إلى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي.
حيث إطمئن خلال الزيارة على جميع الإجراءات التي إتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش، ومؤكداً على ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة.
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