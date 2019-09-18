الجيش الكويتي: رفع الاستعدادات لبعض الوحدات في مثل هذه الظروف

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قالت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي انه نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب إتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة.
واضافت في بيان لها "كما يتم ذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة، وفي هذا الصدد يقوم الجيش الكويتي بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية للجيش".
وما تم مشاهدته أو سماعه اليوم يأتي ضمن تلك الإجراءات وذلك من خلال تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية و القوة الجوية من الساعة 1330 الى الساعة 1700.
وهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بعدم الإلتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من اي مصدر، وتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة.
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