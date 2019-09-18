انت الان تتابع النائب العدساني: استجواب رئيس الوزراء بعد وزير الداخلية اذا لم يحدد وفق أي بند صرفت أموال لنائب سابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب رياض العدساني

أكد النائب رياض العدساني حينما يذكر نائب سابق بأنه تلقى أموالاً من مجلس الوزراء من خلال باب الخدمات الإجتماعية، موضحا أن لا يوجد باب في هذا الإسم عام ٢٠١٤ وهذا الباب قد استحدث في النظام الجديد للميزانية واسمه المنافع الإجتماعية.

وقال في تصريح صحفي اليوم "لذا على رئيس مجلس الوزراء أن يذكر من اي باب من أبواب الميزانية تم الصرف المبالغ المذكورة والا سيتم استجوابه بعد وزير الداخلية بإذن الله".

وأكد في تصريحه "لن نقبل بمثل هذه الإجراءات، قائلا لا يوقعوا عند رفع قضايا بحجة تشهير سيقلل من عزيمتي وانما سنتصدى بكل حجزم لتلك الممارسات".