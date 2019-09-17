صباح الخالد: القيادة السياسية تثق بما يقوم به جيشنا الباسل في سبيل حفظ أمن البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أثناء استقباله قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة وبحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة الكويتية برئاسة الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي ومعاون رئيس الأركان العامة للجيش الشيخ عبدالله نواف الأحمد الصباح وذلك صباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية.

واستهل الشيخ صباح الخالد اللقاء بنقل ثقة القيادة السياسية العليا بما يقوم به جيشنا الباسل وكافة قطاعات القوات المسلحة الكويتية من جهود متواصلة في سبيل حفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحيوية من أي اعتداءات أو مخاطر خارجية كما استعرض الأوضاع والتطورات الراهنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والإقليم.

وجدد استنكار دولة الكويت وإدانتها للاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامن دولة الكويت مع المملكة والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

وأكد في هذا السياق على ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة مهيبا بقادة ورجال القوات المسلحة الكويتية لمضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

Advertisements

وبدوره قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر وقادة القطاعات العسكرية الحيوية في الجيش الكويتي بتقديم شرح واف عن الأحداث التي جرت مؤخرا وتداعيات ذلك على دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتقديم رصد وتحليل للموقف بالإضافة إلى عرض شامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة واستعراض جهود قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية.

كما تم أثناء اللقاء استعراض أوجه التعاون والتنسيق الوثيقين بين وزارتي الخارجية والدفاع في رصد ومتابعة كل ما يهدد أمن البلاد والمنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وأدامهما ذخرا.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.