انت الان تتابع الرئيس الغانم: السعودية ستبقى عصية على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاثنين تأييد الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال الغانم في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن السعودية ستبقى عصية على الدوام على كل تهديد يمس أمنها واستقرارها ونحن واثقون كل الثقة بحكمة ونهج قيادتها.

وأوضح أن نهج القيادة السعودية كان على الدوام يجمع ولا يفرق ويضع مصالح العرب والمسلمين كأولوية له وسيستمر هذا الخط واضحا وجليا وشفافا كما كان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز مضيفا "وما وقوفنا إلى صفها إلا واجب واستحقاق".

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ودعا المولى عز وجل أن "يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وشعبها الطيب الأصيل من كل شر ومكروه".

وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس الأول أن طائرات مسيرة استهدفت معلمين نفطيين تابعين لشركة (أرامكو) في (بقيق) و(هجرة خريص) ما أدى إلى نشوب حريق فيهما تمت السيطرة عليهما.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أكد آنذاك توقف عمليات الإنتاج في معامل (بقيق) و(خريص) والتي تقدر بنحو 5.7 مليون برميل من النفط الخام (نحو 50 بالمئة) من إنتاج شركة (ارامكو) النفطية إثر الاستهداف الإرهابي لمعملي الشركة.