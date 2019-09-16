المجلس البلدي: الموافقة على المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد

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جلسة المجلس البلدي وافق المجلس البلدي الكويتي في مستهل اعمال دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي ال12 اليوم الاثنين على مقترح تصميم وانشاء وتطوير مشروع حديقة الشهيد (المرحلة الثالثة). ووافق (البلدي) في جلسته المنعقدة برئاسة اسامة العتيبي على مقترح تخصيص محطات للنقل السياحي امام المرافق المهمة فضلا عن انشاء مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار في منطقة شرق. ووافق المجلس ايضا على طلب وزارة المواصلات بتخصيص موقع برج يتبع مشروع المركز الوطني لأنظمة مرور السفن (في.تي.سي) والبحث والانقاذ (اس.ايه.ار) والدلائل الملاحية (ايه.تي.ان) على جزيرة عوهة. Advertisements واعاد المجلس البلدي طلب شركة ادارة المرافق العمومية باستغلال اسطح المباني كمواقف السيارات متعددة الادوار لاصحاب الافكار والمشاريع الجديدة الى اللجنة الفنية لدراسته من قبل الجهاز التنفيذي. كما اعاد طلب محافظ الجهراء بشأن انشاء مسلخ اخر موازي للمسلخ الموجود حاليا بالمحافظة ومقترح تطوير منطقة اسواق المباركية الى اللجنة المختصة لوجود طلب اخر مشابه.

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