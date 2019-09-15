انت الان تتابع الرئيس المبارك يلتقي القيادات الأمنية ويستمع لايجاز عن الأوضاع الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك

التقى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم وبحضور عدد من الوزراء مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعددا من قيادات الجيش والشرطة.

‏وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح أن القيادات الأمنية قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء اليوم ايجازا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل اراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة وقد بينت رئاسة الاركان بأنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الاشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.

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‏وعلى صعيد آخر فقد اوضح الصالح أن القيادات الأمنية قد باشرت اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت ، وما تم اتخاذه من اجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها.

وأوضح الوزير الصالح أن سمو الشيخ جابر المبارك قد وجه القيادات العسكرية والأمنية الى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل دولة الكويت، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على امن الكويت والمواطنين والمقيمين على ارضها من كل خطر.