التجارة: ضبط مخزن في حولي بداخله آلاف من الملابس المقلدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ضبط مخزن في حولي بداخله آلاف من الملابس المقلدة

تمكنت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبر مركز الجابرية من ضبط مخزن في منطقة حولي وبداخلة الاف من تي شيرتات وملابس الرياضية جاهزة لطباعة ماركات عالمية عليها مما يعتبر مخالفة بيع سلع مقلدة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي الى ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة قام بضبط كميات كبيرة وصلت الى عشرات الآلاف من الملابس الرياضية جاهزة للطباعة عليها بشتى انواع الماركات خلال مداهمة لمخزن في منطقة حولي تم رصده خلال مركز الجابرية.

واوضحت الوزارة ان الفريق تابع خلال ايام قليلة ماضية خط سير بيع بعض الملابس الرياضية المقلدة المتوفرة بالسوق وبالتحري عن مكان تجمع تلك البضائع توصل الى مخزن كبير في منطقة حولي وتم مداهمته.

وبينت ان الفريق تمكن من ضبط السلع المقلدة بالإضافة الى مكائن الطباعة على التشيرتات وأدواتها من الاصباغ اللازمة والفرش وتم التحفظ عليها.

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وذكرت ان الفريق رصد عدد البضائع المقلدة الموجود وكانت عبارة عن ٧٣٠٠ تي شيرت جاهز للبيع ومطبوع عليه افضل الماركات العالمية وكذلك ٢٠٨٣ تي شيرت جاهز للطباعة.

وأكدت ان تم حصر السلع المقلدة وتسجيل المحاضر اللازمة والتحفظ على السلع واغلاق المخزن وتحويل المخالفات الى النيابة التجارية لاجراء اللازم.

ولفتت الوزارة إلى أن مثل تلك الضبطيات تأتي بعد انتشار البضائع المقلدة والذي يخالف أبسط حقوق الملكية الفكرية لما تشكله من قرصنة واضحة لحقوق الملكية، مضيفا ان الوزارة ماضية في حملتها على الجهات المخالفة ومصادرة اي بضاعة مقلدة.