"الشبكة الكويتية للزلازل" ترصد زلزالا شمال كبد وجنوب الجهراء

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أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة سجلت اليوم الأحد زلزالا بقوة 1ر3 على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء. وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الدكتور عبدالله العنزي ان هذا الزلزال حدث في تمام الساعة 43:34:06 صباحا بتوقيت الكويت على عمق ستة كيلومترات في باطن الأرض وشعر به بعض المواطنين والمقيمين في منطقة الجهراء.

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