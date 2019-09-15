انت الان تتابع الصحة: احالة واقعتي وفاة طفل الاسنان واصدار شهادات وفاة لطفلين الى النيابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الصحة

ذكر مصدر مسئول بوزارة الصحة أنه تم الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة طفل في أحد مراكز طب الاسنان عند تلقيه العلاج.

وقد أحال الوزير الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تماشيا مع ما انتهى إليه رأي لجنة المختصة بالتحقيق، وإلغاء ترخيص الأطباء المشتبه بوجود قصور من جانبهم من مزاولة المهنة في البلاد سواء في القطاعين الحكومي أو الأهلي.

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كما أفاد المصدر نفسه بأنه تم الانتهاء من التحقيق في ملابسات إصدار شهادات وفاة لطفلين بعد حالة اجهاض في أحد المستشفيات قبل التأكد من مفارقتهم الحياة وفقاً للأصول الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وقد أصدر وزير الصحة تعليماته بإحالة الموضوع للنيابة العامة للتصرف وفق القانون، ووقف الأطباء المشتبه بوجود قصور من جانبهم عن العمل ومخاطبة وزارة الداخلية لمنعهم من السفر.