انت الان تتابع النائب عبدالكريم الكندري: الحكومة تتباكى من الاشاعات وهي من تخلق بيئتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب عبدالكريم الكندري

قال النائب د. عبدالكريم الكندري أنه منذ الأمس والأخبار تنتشر ووتتداول عن اختراقات للأجواء الكويتية منها ما كان على مقربة من قصر صاحب السمو.

وأضاف في تصريح صحفي أن الحكومة لم تنفي أو توضح رغم خطورة ما أثير ثم تأتي وتتباكى من تناقل الأخبار والاشاعات وهي من تخلق بيئة خصبة لها وتساعد على تقويتها.