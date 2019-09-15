النائب العدساني: على الحكومة تأكيد صحة خبر "الراي" من عدمه والصمت يدينها

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النائب رياض العدساني طالب النائب رياض العدساني الحكومة إصدار بيان توضيحي بشأن الخبر المرفق بصحيفة الراي. وقال في تغريدة له ان على الحكومة أولاً تأكيد "صحته من عدمه" وثانياً ما هي الإجراءات المتخذة حيال ذلك، مضيفا "صمت الجهات الحكومية يدينها خاصة أن القضية أمنية وتتعلق بسيادة الدولة، وقد مر على الخبر ذاته ساعات دون أي تصريح رسمي".

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