انت الان تتابع كندا: توقيف مسؤول كبير في الشرطة الفيدرالية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توقيف مسؤول كبير في الشرطة الفيدرالية بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية

أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية الجمعة توقيف أحدأعضائها، وهو مسؤول استخباري كبير متهم بسرقة وثائق حساسة لصالح دولة أجنبية، وفق وسائل إعلام كندية.

ويواجه كاميرون أورتيس خمس تهم بموجب القانون الجنائي الكندي وقانون حماية المعلومات المرتبط بالأمن القومي، حسب ما قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان.

وتم توقيف أورتيس الخميس في أوتاوا العاصمة الوطنية حيث توجد مقار وكالات الأمن والاستخبارات، وتمت إحالته الجمعة على قاض وجه إليه التهمة بشكل رسمي، حسبما قال المدعي جون ماكفارلين للصحافة، مضيفا أن أورتيس يجب أن يمثل أمام العدالة الجمعة المقبل.

وقد وضع المتهم قيد الاحتجاز الوقائي حتى ذلك التاريخ.

كما أوضح نفس المتحدث أن "الادعاءات هي أنه حصل على معلومات حساسة وكدسها وقام بمعالجتها، بنية تسليمها إلى أشخاص ينبغي ألا يقوم بإعطائهم إياها".

من جهته، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي يقوم بحملة انتخابية لولاية ثانية، لصحافيين في تجمع انتخابي "يمكنني أن أؤكد لكم أن السلطات تأخذ هذا الأمر على محمل الجد"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

كما عبر منافسه زعيم المحافظين أندرو شير عن "قلقه لاعتقال عنصر مخابرات في شرطة الخيالة الملكية الكندية قام بتسريب معلومات حول الأمن القومي". وأضاف شير الذي يتساوى في استطلاعات الرأي مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته "هذا تذكير آخر بالتهديدات التي نواجهها من جهات أجنبية".

Advertisements

واستنادا إلى محطة "غلوبال" التي كشفت القضية، تخشى الشرطة الفدرالية أن يكون ذلك العنصر قد سرق "كما كبيرا من المعلومات، وهو ما قد يعرض الكثير من التحقيقات للخطر".

وأفادت مصادر للمحطة أن الأمر يتعلق بـ"قضية تجسس خطيرة"، خصوصا أن كندا عضو في تحالف "العيون الخمس" الاستخباري (فايف آيز) الذي يضم أيضا أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة.

من جهته أشار راديو كندا العام إلى أن أورتيس متخصص في شؤون جنوب شرق آسيا وبالبنى التحتية الاستراتيجية.

وقد كان كبير المستشارين في قضايا الأمن القومي لدى بوب بولسون، القائد السابق للشرطة الملكية الذي تقاعد في يونيو/حزيران 2017.

وعلى موقع "لينكدإن" الاجتماعي المهني، يشير حساب شخص يدعى كاميرون أورتيس إلى أنه يعمل لحساب الحكومة الكندية منذ 2007 بعد حصوله على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا البريطانية، حيث حصل أيضا على دبلوم إدارة نظام الإنترنت.

كما يشير الحساب إلى أن هذا الشخص يعرف لغة الماندرين المستخدمة في الصين التي تشهد علاقاتها بكندا أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.