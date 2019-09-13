انت الان تتابع أمير البلاد للمواطنين: مشاعركم الصادقة جسدت روح الاسرة الكويتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

يعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لإخوانه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وإخوانه الشيوخ ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية معالي المستشار يوسف جاسم المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وإخوانه الوزراء وإلى السادة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وكافة إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة وللقائمين على مختلف وسائل الإعلام على ما عبروا عنه جميعاً من مشاعر طيبة ودعوات صادقة ومتابعة مستمرة للاطمئنان على صحة سموه رعاه الله بعد إجراءه الفحوصات الطبية في إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال كافة وسائل الإتصال والتي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة ، وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم ، وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته .

كما يعرب سموه رعاه الله عن خالص شكره وعظيم إمتنانه لكل من أطمأن على صحة سموه من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ، وكذلك من مختلف الشخصيات السياسية من الدول الشقيقة والصديقة ، ولكافة من تابع واستفسر عن صحة سموه حفظه الله ، مقدراً سموه عالياً ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات .

مبتهلاً سموه رعاه الله إلى الباري عز وجل أن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية ، وأن يديم هذه المودة والتراحم والتواصل ، وأن يديم على الوطن العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء والإزدهار .