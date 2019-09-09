الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي قال سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي في تغريدة له اليوم "قبل خمسين عاما في مثل هذا اليوم وقف معنا رجل وقفة تاريخية لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي ... رجل نحبه ويحبنا.. أمير الانسانية .. الشيخ صباح الأحمد .. آثار إنجازاته وانسانيته وحكمته ستبقى طويلا طويلا .. تعبك يتعبنا يا أبا ناصر ... حفظك الله ورعاك وشفاك ..وأدام عزك ورفع قدرك.."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد لسمو الأمير: تعبك يتبعنا يا أبا ناصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.