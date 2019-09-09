انت الان تتابع التجارة: صدور قرار بإنشاء الجمعية الكويتية لحماية المستهلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة التجارة والصناعة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإنشاء الجمعية الكويتية لحماية المستهلك.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي ، اليوم، إن القرار الذي حمل الرقم "354" لسنة 2019 نص في مادته الأولى على " يرخص بتأسيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك ومقرها الكويت ويمارس أعضاء مجلس إدارتها اهمالهم دون أجر أو مكافأة.

Advertisements

أضافت أن المادة الثانية أناطت بمجلس الإدارة استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية.

وأشارت"التجارة " إلى أن المادة الثالثة من القرار أكدت ان الجمعية تقيد في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك ويدون فيه أسماء أعضاء مجلس إدارتها وقرارات جمعياتها العمومية ومايطرأ على مجلس إدارتها من تعديلات أو إلغاء أو شطب، مبينة أنه يسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام أعمالها والرقابة عليها بالاضافة إلى أحكام قانون حماية المستهلك ولا ئحته التنفيذية، جميع أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.