انت الان تتابع ترسية مناقصة مشروع خيطان الجنوبي على شركة تركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

بعد انتهائها من دراسة العروض الخاصة بمناقصة تطوير البنية التحتية لمشروع خيطان الجنوبي الذي يتضمن قطعتين، أوصت لجنة الشراء في وزارة الأشغال بترسية هذه المناقصة على شركة تركية قدمت ثاني أقل سعر، بعد استبعاد الشركات ذات السعر الأقل لعدم استيفائها الشروط.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن السعر الذي قدمته شركة «سنجز إنسات» التركية بلغ 19 مليون دينار، بفارق 4 ملايين عن القيمة التقديرية التي خصصتها الوزارة للمشروع، والبالغة 23 مليوناً.

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وقالت المصادر إنه تم استبعاد الشركة التي قدمت أقل سعر بسبب تعثر مشاريعها في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتة إلى أن هذا الاستبعاد جاء تجنباً لأي تأخير أو تعثر في المشروع الجديد.

وأشارت إلى أن وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري وجهت إلى سرعة إجراءات تنفيذ متطلبات الجهات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات، والحصول على موافقاتهما النهائية، تمهيداً لتوقيع عقد المشروع في أسرع وقت.