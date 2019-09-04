تغريم يوتيوب 170 مليون دولار لجمع بيانات عن أطفال

قالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية اليوم الأربعاء إن شركة جوجل التي تملكها ألفابت وخدمة مقاطع الفيديو (يوتيوب) التابعة لها ستدفعان 170 مليون دولار لتسوية قضية زعم المدعون خلالها أن الشركة انتهكت القانون الاتحادي بجمع بيانات شخصية عن أطفال.
واتُهم موقع يوتيوب بتتبع المشاهدين لقنوات الأطفال باستخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لبث إعلانات مستهدِفة بملايين الدولارات لهؤلاء المشاهدين.
والتسوية مع لجنة التجارة الاتحادية ومكتب الادعاء في نيويورك، الذي سيحصل على 34 مليون دولار، هي الأكبر منذ بدء سريان قانون يحظر جمع معلومات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة في عام 1998. وتم تعديل القانون في 2013 ليشمل ملفات تعريف الارتباط التي تستخدم لتتبع عادات المستخدمين في تصفح الإنترنت.
لكن الغرامة ضئيلة مقارنة بإيرادات الشركة. كانت شركة ألفابت، التي تحقق نحو 85 في المئة من إيراداتها عن طريق المساحات الإعلانية وتقنيات الإعلانات، قد أعلنت في يوليو تموز أن إجمالي إيرادات الربع الثاني بلغت 38.9 مليار دولار.
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