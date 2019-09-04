محكمة فيدرالية توقف عقد المورد الرئيسي بين وكالة الدفاع الامريكية وشركة "كي جي ال"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شركة "كي جي ال"

أصدرت محكمة أمريكية حكما يمنع وكالة الدفاع اللوجستية وضباطها ووكلائها وموظفيها بشكل دائم من الاستمرار في الأنشطة الانتقالية والحصول على الخدمات من شركة كي جي ال الغذائية مع بعض الاستثناءات المتعلقة باحتياجات ضمان استمرار توفر الامدادات.

يأتي الحكم على خلفية الدعوى المرفوعة من شركة أنهام ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها، أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن صدور قرار المحكمة بإلزام الولايات المتحدة الأميركية، من خلال وكالة الدفاع والإمداد اللوجستية بتنفيذ شركة تابعة لـ "الرابطة" عقد المورد الرئيسي مع "الدفاع الأميركية". وقالت "الرابطة" إن القرار جاء بالرد على الاعتراض المُقدم بخصوص تنفيذ عقد المورد الرئيسي.

وأوضحت المحكمة أن "الدفاع الأميركية" وضباطها ووكلاءها وموظفيها، مُقيدة بموجبه وبشكل دائم من الاستمرار في الأنشطة الانتقالية والحصول على الخدمات من "كي جي إل للخدمات الغذائية" التابعة لـ "الرابطة" بموجب عقد المورد الرئيسي المُبرم معها.