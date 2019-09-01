سمو أمير البلاد والرئيس المصري يعقدان مباحثات رسمية

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سمو الأمير مستقبلا رئيس جمهورية مصر العربية

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وعن الجانب المصري فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار بأن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.