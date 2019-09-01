انت الان تتابع الداخلية: القبض على مقيمة آسيوية متهمة بإحراق عدة سيارات في منطقة السالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الداخلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي - إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من ضبط مقيمة آسيوية متهمة بـإحراق عدد من المركبات عمداً بعد سرقتها في منطقة السالمية.

وأضافت انه بعد ورود بلاغات بحريق عدة مركبات في منطقة السالمية تم عمل التحريات اللازمة التي أكدت قيام مقيمة آسيوية بإحراق المركبات وتم ضبطها وعثر بحوزتها على 7 حقائب سفر بداخلها هواتف نقالة ومصوغات وحلي وشاشات هواتف نقالة.

تم تحويلها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.