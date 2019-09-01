انت الان تتابع البلدية: حملة واسعة النطاق لتنظيف مدينة صباح الاحمد وتنسيق لاستكمال الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدينة صباح الاحمد

أوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والاحمدي م. فهد الشتيلي أن فرع بلدية محافظة الأحمدي قام بعدة إجراءات لسد نواقص خدمات البلدية التي تحتاجها مدينة صباح الاحمد بناءا على الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ومدير عام بلدية الكويت لمدينة صباح الاحمد السكنية والتي استمعوا خلالها لملاحظات الاهالي بشأن نواقص الخدمات التي تقدمها البلدية في المدينة وما صدر بشأنها من توجيهات من قبل الوزير الشعلة.

وقال الشتيلي في تصريح صحافي أن الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص شملت افتتاح مراكز جديدة للبلدية في مدينة صباح الاحمد، حيث تم افتتاح مركز للنظافة بالاضافة إلى المركز الموجود حاليا، كما تم اضافة مركز لإدارة السلامة ومركز آخر لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وذلك تسهيلا على المواطنين ومتابعة الخدمات أولا بأول.

واضاف : انه في اطار متابعة كافة الخدمات البلدية بالمنطقة فقد قام قطاع محافظتي الاحمدي وحولي متمثلا في فرع بلدية المحافظة بتكثيف الجهود في حملة واسعة النطاق لتنظيف مدينة صباح الاحمد وكذلك التنسيق مع الجهات الحكوميه الأخرى لإستكمال خدماتها كوزارة الاشغال ووزارة الدولة لشؤون الاسكان والهيئة العامة للزراعة، كما تمت متابعة رفع كافة الانقاض التي تم رمىها في المدينة من قبل بعض المقاولين، حيث تم مخالفتهم بالاضافة الى تحميلهم تكلفة ازالة الانقاض، اضافة الى رفع قرابة 1600 متر مكعب من الانقاض المجهولة.

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ولفت الشتيلي الى انه فيما يخص البيوت المهجورة او المتعثر بناءها وتسبب خطورة على الجيران والمارة، فقد اتخذت البلدية كافة الاجراءات من متابعة للملاك وكذلك المقاولين ومخاطبة المؤسسة العامة لرعاية السكنية لإتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها بالتعاون مع الجهات الاخرى المعنية حتى يتم تأمين تلك المواقع.

وفي ختام تصريحة شدد الشتيلي على ان البلدية تقوم بمكافحة الباعة الجائلين في الوقت الذي تساهم فيه بدعم الجهود بالتعاون مع مجلس ادارة الجمعية التعاونية لتسريع افتتاح فرعها لخدمة اهالي المدينة، مؤكدا على ان مراكز البلدية على استعداد لإستقبال الشكاوي المتعلقة بجميع الخدمات التي تقدمها لتلافي اي قصور سواء عبر حسابات بلدية الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"و" انستغرام " وكذلك تلقيها عبر الخط الساخن 139 على مدار اليوم لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.