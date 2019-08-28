انت الان تتابع الوزيرة بوشهري: توقيع عقد 245 لانجاز طرق لخدمة مدينة المطلاع وعقد 243 في مراحله النهائية للتوقيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري

وقعت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري اليوم عقد رقم (هـ ط / 245) انشاء وإنجاز وصيانة تطوير طرق وتقاطعات لخدمة مشروع مدينة المطلاع الإسكاني بقيمة 108 مليون دينار كويتي.

وقالت د. بوشهري في تصريح صحفي اليوم أن المشروع يعتبر أحد المشاريع الحيوية والهامة لربط مشروع مدينة المطلاع الاسكاني بشبكة الطرق السريعة في دولة الكويت، إذ يربط المدينة بطريق العبدلي السريع وطريق الصبية السريع وسيستوعب حوالي 70 بالمئة من الحجم المروري المتدفق من مشروع مدينة المطلاع.

وأضافت أن العقد يعكس بعدا استراتيجيا جديدا يواكب خطة التنمية الشاملة وتطويرها، وتعزيز البنية التحتية لمشروع مدينة المطلاع الاسكاني وشبكة الطرق في المنطقة الشمالية من البلاد وفقا للمخطط الهيكلي لدولة الكويت.

وبينت د. بوشهري أن الهيئة العامة للطرق والنقل بصدد توقيع عقود أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والرقابية تعزز من شبكة النقل في المنطقة الشمالية، لافتة الى أن العقد رقم (هـ ط/ 243) والذي يربط بين مشروع مدينة المطلاع الإسكاني ووصله الطريق الإقليمي القادم من طريق السالمي في مراحله النهائية تمهيدا لتوقيعه.

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من جهتها، قالت مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل بالإنابة المهندسة سهى اشكناني أن العقد تم توقيعه مع المقاول العالمي شركة Makyol Insaa Tanayi Turizem V.E Ticaret A.s ووكيلها المحلي شركة كونتك المتحدة للمقاولات العامة للمباني، وسوف تستغرق مدة تنفيذ أعمال المشروع (ثلاث سنوات).

وأضافت أن مكونات العقد تشمل تطوير طريق العبدلي القائم (زيادة عدد حارات الطريق من 3 حارات الى 5 حارات بكل اتجاه) وبطول (9 كم) بين مدخل مدينة المطلاع والطريق الدائري السادس، كما يربط بين مدينة جنوب المطلاع وطريق الصبية بطول (11 كم) (استحداث طريق جديد بعدد 3 حارات بكل اتجاه مع الأخذ في الاعتبار إضافة حاره رابعة للتوسعة المستقبلية) بإجمالي أطوال طرق يبلغ حوالي 20 كم.

وأشارت الى أنه يتكون من تقاطع واحد (ذو 4 مستويات) وعدد 6 جسور ونفق واحد، بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية وخدمات أخرى (شبكات صرف مياه الأمطار للطرق، عبارات خرسانية لصرف مياه الأمطار، شبكات إنارة الطرق، الأعمال المدنية لشبكات الهاتف، شبكات المياه العذبة، إنشاء عبارات خرسانية للخدمات، شبكات الضغط العالي والمتوسط الكهربائية) وكذلك اللوحات المرورية، والعلامات الأرضية.