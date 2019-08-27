انت الان تتابع هيئة الزراعة: مصادرة قردة من منفذ النويصيب واتخاذ الاجراءات تجاه من حاول ادخالها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

بناءً على البلاغ الوارد للهيئة العامة للبيئة عن محاولة إدخال عدد من القردة الى البلاد عن طريق منفذ النويصيب، قامت إدارة التفتيش والرقابة بمعاينة الموقع بالتنسيق مع كلا من الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ( حديقة الحيوان ) وادارة شرطة البيئة لمصادرة القردة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

حيث تم تحرير محضر مخالفة طبقاً للمادة 101 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، والتي تنص على أنه " يحظر الإتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو اَي جزء منها أو منتجاتها الواردة في اتفاقية CITES والاتفاقيات الدولية الأخرى السارية ويجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة بعض الأنواع الاخرى . ويستثنى من ذلك الحالات التي يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة للأغراض العلمية أو العلاجية أو لحدائق الحيوان أو المعارض".

وتنوه الهيئة العامة للبيئة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الإلتزام بتطبيق القوانين البيئية لتجنب تعرضهم للمسائلة القانونية.