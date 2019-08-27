"الكويتية": طائرة "ايه 320 نيو" أول طائرة ايرباص جديدة تمتلكها الشركة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الكويتية يوسف الجاسم اثناء تصريحه

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الكويتية يوسف الجاسم اليوم الثلاثاء أن طائرة (ايه 320 نيو) هي أول طائرة تمتلكها الشركة من طراز (إيرباص) ضمن عقد الشراء الموقع في 2013.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش زيارة الجاسم لمدينة هامبورغ الالمانية لتسلم أولى الطائرات الجديدة في مصنع (إيرباص).

وأكد الجاسم أن (الكويتية) ستتسلم طائرتها (ايه 320 نيو) في يوم الخميس المقبل وذلك في حفل خاص سيقام بمقر شركة إيرباص في مدينة هامبورغ الألمانية معربا عن شكره ل(إيرباص) على تعاونها مع (الكويتية) وحرصها على اقامة هذه الشراكة.

واضاف انه من المقرر العودة بالطائرة الجديدة بعد تسلمها في يوم الجمعة المقبل.

وبين أن الطائرة الجديدة تتميز بتخفيض استهلاك الوقود وتتسع لنقل 134 راكبا موزعين على درجتي رجال الأعمال والسياحية وتتضمن أحدث الطرازات ذات الكفاءة العالية في اقتصاديات التشغيل مضيفا أنها صممت للتشغيل على خطوط متوسطة وقصيرة المدى.

وذكر أن (ايه 320 نيو) هي واحدة من أصل 15 طائرة من نفس النوع ستمتلكها الشركة إضافة الى 13 طائرة (إيرباص) أخرى تباعا خلال فترة زمنية لتمثل تركيبة أسطول (الكويتية) حتى عام 2026 والتي ستحل محل الطائرات المستأجرة المستخدمة في الوقت الحاضر.

واوضح أن توزيع فترة الاستلام على فترات زمنية متباعدة يهدف للحفاظ على مسار النمو في الشركة بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن الطائرات الجديدة التي سيتم تسلمها ستساهم في زيادة عدد رحلات الشركة إلى الوجهات الحالية بالاضافة الى تدشين وجهات جديدة خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن (الكويتية) مستمرة في تطبيق سياساتها واستراتيجياتها والتوسع بالتشغيل بما يتلاءم مع احتياجات الأسواق وفقا للسياسات الثابتة.

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وبين أن أسطول (الكويتية) النهائي في عام 2026 سيتكون من 38 طائرة موزعة على 15 طائرة (أيه 320 نيو) وخمس طائرات (ايه 350 - 900) وثمان طائرات (ايه 330-800 نيو) وعشر طائرات (بوينغ بي 777 -300 اي ار).

وأوضح أن "الاسطول الحالي للخطوط الكويتية يبلغ نحو 25 طائرة" وهي عبارة عن ثلاث طائرات مملوكة منذ تحرير الكويت وعشر طائرات جديدة من طراز بوينغ (بي 777 -300 اي ار) و12 طائرة مستأجرة من (إيرباص) سبعة من طراز (320) وخمس طائرات من طراز (330).

وأكد أن (الكويتية) تعمل جاهدة على اعادة ثقة عملائها وتغيير الصورة من خلال تطوير خدماتها وتقديم خيارات متنوعة وجديدة من جودة الخدمة والاسعار المتميزة والعروض الجيدة مشيرا إلى ان الشركة ضحت بعدد من المقاعد في طائراتها الجديدة من أجل خدمة المسافر لاسيما فيما يتعلق براحة المقاعد واتساع المسافات.

ويترأس الجاسم الوفد الرسمي الذي سيتسلم الطائرة الجديدة من مصنع (إيرباص) في هامبورغ ويضم ممثلين من الإدارة العامة للطيران المدني برئاسة مديرها العام يوسف الفوزان كما يضم ممثلين عن الدوائر المعنية في الخطوط الكويتية وممثلي عن وكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت.

ويشمل برنامج الرحلة كذلك زيارة إلى مصنع (ايرباص) تتضمن عقد اجتماعات رسمية مع ممثلي (إيرباص).

وكانت (الكويتية) وقعت في ديسمبر 2013 مع (إيرباص) عقد شراء 25 طائرة جديدة من طرازي (ايه 350) و(320 نيو) وتأجير 12 أخرى جديدة من طرازي (ايه 330) و(ايه 320) لتحل محل بعض طائرات الأسطول إلى حين وصول الطائرات الجديدة وفي أكتوبر 2018 تم تعديل العقد ليشمل شراء 28 طائرة جديدة تستلمها (الكويتية) حتى عام 2026.

وأسست (الكويتية) عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة في عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 47 وجهة.