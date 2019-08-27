انت الان تتابع روسيا تعرض على أردوغان المقاتلة "سو-57" بعد تعليق "إف-35" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرضت روسيا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طائرتها المقاتلة الشبح سو57-، في إطار معرض جوي في منطقة موسكو اليوم الثلاثاء. وكانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في برنامجا لمقاتلات إف35- ردا على قيام أنقرة بشراء أنظمة إس400- الروسية للدفاع الجوي. Advertisements وترى الولايات المتحدة أن إس-400 وإف-35 لا يمكن أن يجتمعا. كانت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلت عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف القول في وقت سابق :"سنعرض عليه (أردوغان) سو57- وسو35-"، في إشارة إلى المقاتلتين التي تنتجهما شركة سوخوي المملوكة للدولة.

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