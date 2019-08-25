الوزير الصالح: أمير البلاد بخير وصحة وعافية وكل ما يكتب غير ذلك اشاعات مغرضة

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بخير وصحة وعافية، وسبق وأعلن الديوان الأميري تعافي سموه رعاه الله من العارض الصحي. وكل ما كتب غير ذلك اشاعات مغرضة لا اساس لها من الصحة.

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