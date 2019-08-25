الرئيس الغانم: سمو الأمير بصحة وعافية وألتقيه بشكل يومي ومستمر

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قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في حسابه بتويتر :مشين ومعيب ولا أخلاقي ما تنشره بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عن صحة صاحب السمو أمير البلاد، الذي مر بعارض صحي بسيط وتجاوزه سموه بفضل من الله تعالى، كما أكد لنا الديوان الأميري قبل ثلاثة أيام".
وأضاف "لمن سألني من الاخوة المواطنين ومن الأصدقاء خارج الكويت، أؤكد فضلا ما أكده الديوان الأميري إن سموه بصحة وعافية، وأنا ألتقيه بشكل يومي ومستمر، ونحن ككويتيين من كنا نرجوه طيلة الأيام الماضية أن يرتاح قليلا والا يضغط على نفسه كثيرا وأن يقضي فترة إستشفائه ونقاهته كاملة، حفظك الله يا سمو الأمير وأدامك ذخرا للبلاد".
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