السكنية: طرح أعمال الخدمات الاستشارية لاستكمال تخطيط وتصميم مدينة الخيران السكنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي عن طرح أعمال الخدمات الاستشارية لاستكمال تخطيط وتصميم مدينة الخيران السكنية.

وقال الناشي في بيان صحفي اليوم أن مدينة الخيران السكنية تقع في جنوب دولة الكويت وتبعد عنها ٨٠ كيلومترا ومساحتها ١٤٠ كم٢ تقريبا، مشيرا الى أن عدد الوحدات المستهدفة تصل الى ٤٥ ألف وحدة سكنية، مشيرا الى أن المشروع ضمن الخطة التنموية الثالثة (٢٠٢٠/٢٠٢١ – ٢٠٢٤/٢٠٢٥).

وأوضح أن المؤسسة تقوم حاليا بتوزيع الوحدات السكنية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد الإسكاني، لافتا الى أن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني في مراحله الأخيرة لاعتماد مخططات البنية التحتية والدراسات الاقتصادية تمهيدا لعقد الشراكة مع الجانب الكوري، مشيرا الى أن هناك جهود حثيثة من قبل الجهات الحكومية لإزالة المعوقات في المدينة تمهيدا لتسليمها الى المؤسسة.

وذكر الناشي أن المؤسسة حريصة على تجهيز مشاريع المدن الاسكانية من حيث التصميم والتخطيط والتنفيذ في إطار خططها التنموية الاسكانية المستقبلية، مبينا أن مشروع مدينة المطلاع السكني جار حاليا تنفيذه من قبل المؤسسة من حيث البنية التحتية والمباني العامة.