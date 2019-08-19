الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - زيارة ميدانية لوزيري التربية والاشغال لموقع جامعة الشدادية

تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.د. حامد العازمي ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري صباح اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2019 مشروع الحرم الجامعي الجديد لجامعة الكويت في الشدادية، وذلك للوقوف على جاهزية الطرق المؤدية للحرم الجامعي ومتابعة آخر الاستعدادات لمباني الكليات الست التي تضمنتها خطة الإنتقال والتشغيل للحرم الجديد مطلع العام الجامعي 2019 /2020 . وذلك بحضور مدير جامعة الكويت أ.د. حسين الأنصاري، وأمين عام الجامعة د. مثنى الرفاعي، ومدير البرنامج الإنشائي د. قتيبة رزوقي، وقياديي وزارة الأشغال وممثلي وزارة الداخلية بقطاعات المرور والنجدة والأمن العام.

وقدم مدير البرنامج الإنشائي د. قتيبة رزوقي عرضاً مرئياً حول خطة التشغيل مع بداية العام الجامعي في سبتمبر 2019 شرح خلاله خريطة الموقع في المدينة الجامعية وخطة التشغيل، مبيناً جاهزية المدينة الجامعية موقعياً من مباني الكليات والبنية التحتية، والخدمات الموقعية من ( المداخل - المواقف - الشوارع الداخلية والخارجية - الأسوارالمؤقتة - والعلامات الإرشادية).

وتضمنت الجولة زيارة ميدانية لمباني الكليات الست التي تسلمتها الجامعة ( الآداب والتربية والعلوم الإدارية والعلوم الحياتية والهندسة والبترول والعلوم)، والتي سيتم انتقالها وفق ما أقره المجلس الأعلى للجامعة خلال اجتماعاته الأخيرة، إضافة إلى جولة في مرافق الحرم الجديد، والمختبرات والقاعات الدراسية، والطرق الداخلية للحرم ، حرصاً على سير عملية الانتقال الجامعي بالصورة المثلى.

وتأتي هذه الجولة في إطار تكثيف الجهود الحكومية من قبل وزارة الأشغال وهيئة الطرق فيما يتعلق بتجهيز الطرق المؤدية للجامعة ومداخلها ومخارجها وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت والإدارة العامة للمرور لضمان انسيابية انتقال ووصول مرتادي الحرم إلى مواقع الجامعة الجديدة بالشدادية.