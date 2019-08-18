انت الان تتابع الديوان الأميري: أمير البلاد تعافى من العارض الذي تعرض له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد صرح وزير شؤون الديوان الاميري بالانابة محمد ضيف الله شرار بأن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد قد تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد اجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت نتائجها بفضل الله بالتوفيق والنجاح مبتهلين إلى المولى جل وعلى ان يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الأميري: أمير البلاد تعافى من العارض الذي تعرض له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.