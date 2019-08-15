الوزير الشعلة: الزام البلدية متابعة الاعلانات المنافية لأحكام الشريعة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الخميس تعميم وزاري كلف بموجبه الجهاز التنفيذي القيام بمتابعة إلتزام شركات الدعاية والاعلان سواء المتعاقدة مع بلدية الكويت أو غيرها من الوزارات والجهات الحكومية او الخاصة بعدم إقامة اي اعلان محتوى مادته يتنافى مع أحكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الأداب العامة أو يمس الوحدة الوطنية. وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية وأحكام القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الاعلانات وتعديلاته وسرعة إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال اي شركة تضع اعلانات مخالفة .

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