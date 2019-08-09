الديوان الأميري: أمير البلاد يهنيء المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والاسلامية بعيد الأضحى...

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يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى الاخوة المواطنين وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الأضحى المبارك وتمنياته لهم ان يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والأمن والأمان.
كما يهنئ سموه الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة ويضرع إلى الله تعالى أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
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