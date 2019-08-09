انت الان تتابع "غلوبال فاينانس" تصنف محافظ المركزي الهاشل ضمن الأعلى تقييما عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل

جاء محافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ضمن قائمة التصنيف (A) الأعلى على مستوى العالم وفق تقيم مجلة (غلوبل فاينانس) السنوي للمصارف المركزية لعام 2019 الصادر اليوم الخميس وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وتصدر المجلة تقيما سنويا لمحافظي المصارف المركزية منذ عام 1994 في 85 دولة رئيسية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي لشرق الكاريبي وبنك دول وسط افريقيا والبنك المركزي لدول غرب افريقيا.

وشملت قائمة التصنيف (A) في المجلة ثلاثة محافظين عرب هم الدكتور الهاشل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحافظ المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري فضلا عن محافظي بنك استراليا والهندراس وايسلندا والمكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية وتايوان.

Advertisements

وتعتمد المجلة في تقييمها على عدة معايير أهمها النجاح في السيطرة على التضخم وتحقيق أهداف الاستقرار والنمو الاقتصادي فضلا عن العملة وإدارة أسعار الفائدة.

وبحسب (غلوبال فاينانس) فإن محافظي البنوك المركزية يواجهون تحديات جمة أهمها المخاوف المتعلقة بعودة الركود في وقت لا يملكون الكثير من الأدوات النقدية فضلا عن التحديات المرتبطة بالتدخلات والضغوط على القرار والسياسات النقدية للدول.

وأوضحت المجلة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إنه في ظل عواصف الحروب التجارية الدولية وعدم الاستقرار السياسي فإن الدول والشعوب تنظر إلى محافظي البنوك المركزية في دولهم كقادة للاستقرار الاقتصادي وأصحاب القدرة على انتزاع بلدانهم من هذه العواصف.