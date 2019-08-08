رئيس وزراء بريطانيا يحث النواب على دعم الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النواب على دعم الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر تشرين الأول، قائلا إنهم تعهدوا باحترام نتيجة قرار بلادهم عام 2016 بالانفصال عن التكتل.

وأضاف جونسون في تصريحات للصحفيين ”أعتقد أن على أعضاء البرلمان مواصلة العمل والوفاء بما وعدوا به مرارا وتكرارا لشعب هذا البلد: سينفذون تفويض 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر“.

وردا على سؤال عن احتمال خسارته في تصويت على الثقة في البرلمان وما إذا كان سيؤجل عندها الانتخابات إلى ما بعد الخروج من التكتل، قال ”سنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر وهو ما صوت شعب هذا البلد لصالحه“.