انت الان تتابع الشؤون: توقيع عقد تصميم مشروع مركز التعاونيات لأبحاث الأمراض الوراثية للأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من توقيع العقد

وقعت وزارة الشؤون الإجتماعية مساء أمس الأول عقد خدمات هندسية واعمال تصميم وترخيص وإعداد مستندات مع دار مستشاري الخليج للاستشارات الهندسية فيما يخص طرح مباني بالمستشفي الأميري وطرح مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع مركز التعاونيات لابحاث الامراض الوراثية للأطفال، وذلك في إطار عمل لجنة المشروعات التعاونية الوطنية.

وفي هذا الصدد قالت وكيل وزارة الشؤون بالانابة ورئيس لجنة المشروعات التعاونية الوطنية هناء الهاجري «تم توقيع عقد الخدمات الهندسية مع دار مستشاري الخليج للاستشارات الهندسية، وفقاً للشروط والنظم فيما يخص المناقصات، وذلك لإنشاء وصيانة مشروع مركز التعاونيات لايحاث الأمراض الوراثية للأطفال، وإنشاء مبان في المستشفى الاميري».

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وأضافت «نعمل في لجنة المشروعات التعاونية الوطنية وفقاً لاستراتيجية واضحة، وهي إنشاء وتأسيس مشروعات وطنية تعود بالنفع على الوطن والمواطن، مواكبة لسياسة التنمية المستدامة التي اطلقلها الحكومة، وتأكيداً على رغبة سمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز تجاري مالي عالمي».

واختتمت الهاجري تصريحها مؤكدة على تضافر جهود جميع اعضاء لجنة المشروعات التعاونية الوطنية لانجاز كافة المشاريع المطروحة وفقا للجدول الزمني المحدد لها.