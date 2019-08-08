انت الان تتابع وزير الخارجية: نقدر الجهود الحثيثة للسلطات العراقية في قضية رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي

تلقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي إتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق محمد علي الحكيم بمناسبة تسلم دولة الكويت صباح اليوم الخميس عددا من رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين من السلطات العراقية عبر منفذ العبدلي وذلك في إطار إستكمال عمليات الفحص الجيني والمطابقة والإستعراف على هويات هذه الرفات.

وأعرب الشيخ صباح الخالد خلال الإتصال عن تقديره للجهود الحثيثة التي بذلت في هذه القضية الإنسانية الهامة من قبل السلطات العراقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأعضاء اللجنة الثلاثية وأعضاء اللجنة الفنية متطلعا إلى مزيد من النتائج الإيجابية في هذا الملف الإنساني الهام.

وجدد حرصه على مواصلة مسيرة التعاون الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار.

وتسلمت في وقت سابق اليوم رفات أسرى ومفقودين كويتيين من السلطات العراقية تمهيدا لإجراء عمليات المطابقة ثم الاستعراف وتحديد هوياتها.

Advertisements

وتمت عملية التسليم عبر منفذ العبدلي الحدودي مع العراق بحضور مسؤولين معنيين من الجانبين الكويتي والعراقي.

وكانت السلطات العراقية سلمت الكويت في وقت سابق سمات وراثية لرفات 32 شخصا علما أن مطابقة السمات الوراثية لهذه الرفات ال 32 بقاعدة بيانات أسرى الكويت تتطلب مزيدا من الفحوصات للتيقن من هوية أصحابها.

يذكر أن المرة الأخيرة التي تم فيها العثور على رفات مواطنين كويتيين عام 2005 ولا تزال اللجنة الثلاثية تعمل على الكشف عن مكان وجود الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين في كلا البلدين منذ حرب تحرير الكويت (1990 - 1991).