الداخلية: التحقيق في اعتداء بالضرب بين عدد من النساء في أحد مساجد السالمية

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وزارة الداخلية ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن حدوث اشكال بين عدد من النساء بأحد المساجد بمنطقة السالمية، وعلى الفور انتقل رجال أمن مخفر السالمية إلى موقع البلاغ وأفادت احداهن أنها اثناء أدائها للصلاة تعرضت للاعتداء بالقول والضرب ومحاولة سلب هاتفها النقال بالقوة من قبل نساء كن في المسجد، وقد تم تحرير قضية تحت رقم 788/2019 جنح السالمية بالواقعة وجار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهن.

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