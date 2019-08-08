انت الان تتابع "السكنية": رفع أولوية التخصيص لشقق (جابر الأحمد) حتى نهاية 2010 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع أولوية التخصيص على الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية للسنة المالية 2019 – 2020 وذلك للطلبات المقدمة حتى تاريخ 31/12/2010 وما قبل.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي اليوم أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31/12/2010 وما قبل والراغبين بالحصول على الشقق الحكومية بمدينة جابر الأحمد (520) شقة مراجعة أي مركز من مراكز خدمة المواطن الأربعة التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/8/2019 خلال الأوقات التالية:

1-إدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيسي للمؤسسة بمنطقة جنوب السرة خلال الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12.45 مساء.

2- فرع الحكومة مول في منطقة القرين خلال الفترتين الصباحية من 8 صباحا إلى 12:45 مساء والمسائية من 4 مساء إلى 7:30 مساء.

3- فرع الحكومة مول برج التحرير خلال الفترتين الصباحية من 8.30 صباحا إلى 12:45 مساء والمسائية من 4 مساء إلى 7:30 مساء.

4- فرع الجهراء خلال الفترة الصباحية فقط من 8 صباحا إلى 12:45 مساء.

مصطحبين معهم المستندات الرسمية التالية:

1. شهادة الطلاق في حالة وجود مطلقة.

2. صورة من البطاقة المدنية للزوج والزوجة الغير كويتية.

إذا كان صاحب الطلب متقاعد أو لا يعمل إحضار الآتي:

3. شهادات الدراسية للأبناء للعام الدراسي السابق والحالي بالدرجات (آخر فصل دراسي) من المدارس الحكومية، أما المدارس الخاصة فضرورة تصديقها من إدارة التعليم الخاص.

4. إذا كان صاحب الطلب لا يعمل وتقدم على (شقة- بيت حكومي) يرجى احضار كفيل مع شهادة راتب الكفيل.

إذا كان صاحب الطلب يعمل في القطاع الخاص، فعليه إحضار التالي:

5. شهادة راتب تفصيلية حديثة من جهة العمل مذكور فيها عدم حصوله على بدل ايجار.

6. في حال تعذر إحضار شهادة الراتب التفصيلية فعليه إحضار شهادة تبين عدم حصوله على سكن أو بدل إيجار أو بدل سكن أو (تحت أي مسمى آخر) من عمله.

7. اعتماد التوقيع من غرفة التجارة والصناعة.

8. شهادات الدراسية للأبناء للعام الدراسي السابق والحالي بالدرجات (آخر فصل دراسي) من المدارس الحكومية، أما المدارس الخاصة فضرورة تصديقها من إدارة التعليم الخاص.

إذا كان صاحب الطلب يعمل في القطاع النفطي أو أي جهة تصرف بدل سكن، فعليه إحضار التالي:

9. شهادة تدرج بدل السكن من القطاع النفطي.

10. شهادة راتب تفصيلية تبين تقاضيه بدل الإيجار.

11. في حالة حصول على سكن من قبل جهة العمل إحضار ما يفيد تاريخ استلام السكن.

اذا كان والد أو والدة لصاحب العلاقة متوفيا أو كلاهما (سواء كويتياً أو خليجياً) يجب احضار:

12. حصر الوراثة

إحضار المنافذ للأسرة لمدة سنتين للحالات التالية:

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* صاحب الطلب لديه أبناء دون سن الدراسة (لا يعمل أو متقاعد أو يعمل في القطاع الخاص)

* إذا كان صاحب الطلب يعمل بالوظائف التالية ولدية أبناء دون سن الدراسة (سائق – مراسل - حارس)

* إذا كان صاحب الطلب متزوج من غير كويتية وليس لديهم أبناء.