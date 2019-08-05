مجلس الوزراء: تكليف "المالية" باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف تعويضات الأمطار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - سمو رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الاسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بما يلي: استهل المجلس أعماله برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكريم والمقيمين في وطننا العزيز مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز والشعب الكويتي الكريم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير الداخلية بالجمهورية العراقية الشقيقة الفريق الدكتور ياسين الياسري وفحوى المحادثات التي تمت والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية خاصة فيما يتعلق بمراقبة الحدود البرية والبحرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين البلدين الشقيقين.

ثم اطلع المجلس على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن طلب النظر في تعويض المتضررين من أزمة الأمطار والسيول خصما على ميزانية وزارة المالية للسنة المالية 2019 /2020 وقرر المجلس تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف مبالغ التعويضات لمستحقيها جراء الأمطار الغزيرة والسيول خصما على ميزانية وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2019 /2020 وذلك بعد اعتماد كشوف المتضررين من اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة متمنيا للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار والمزيد من التطور والنماء. كما هنأ مجلس الوزراء جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين على المصطفى بالله شاه وذلك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ملكا لمملكة ماليزيا الصديقة متمنيا لجلالته كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الماليزي الصديق دوام التطور والازدهار.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لحادث تفجير حافلة في جمهورية أفغانستان الإسلامية مؤخرا مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء وكذلك سلسلة التفجيرات التي استهدفت عدة مواقع في العاصمة التايلندية بانكوك مؤخرا والتي أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت في رفض أعمال العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله ودوافعه.

كما أعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والي الشعب الباكستاني الصديق بضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية في مدينة روالبندي الباكستانية مؤخرا والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من ركابها راجيا المولى عز وجل للضحايا الرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل.

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واستنكر المجلس كذلك حوادث التفجير التي قامت بها الميليشيات الحوثية والتي استهدفت معسكر الجلاء ومركز للشرطة في عدن والتي أسفرت عن مقتل عدد من العسكريين داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات لوقف تلك الأعمال الإرهابية اللاإنسانية التي تمارسها الميلشيات الحوثية التي تعد انتهاكا للمواثيق والمبادئ الدولية.

وأعرب مجلس الوزراء عن أسفه لحادثي إطلاق النار في كل من مدينة دايتون بولاية أوهايو ومدينة ألباسو بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا واللذين أسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى معربا عن استنكار دولة الكويت لهذه الأعمال العدوانية التي تستهدف أرواح الآمنين.

ومن جانب آخر اعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في جمهورية السودان معربا عن امله في أن تشكل هذه المبادرة خطوة مباركة في اطار المساعي المبذولة نحو حل الخلافات وتأمين عودة الاستقرار والأمان في السودان الشقيق.

كما أعرب مجلس الوزراء عن أسفه لحادث الحريق في محيط معهد الأورام بالقاهرة يوم أمس والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ولأسر الضحايا خاصة وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.