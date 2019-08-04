انت الان تتابع الداخلية: إلغاء الضمان الصحي الورقي وجعله أونلاين ابتداء من تاريخ 28/7/2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الداخلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في إطار استكمال المنظومة الإلكترونية بشأن اقامة الاجانب اعتمدت وزارة الداخلية ووزارة الصحة آلية ميكنة خدمات الضمان الصحي التي يتم إنجازها عبر الإدارات المختلفة وجعلها أون لاين فقط.

وبناء على ذلك فقد تقرر اعتبارا من تاريخ 28/7/2019 الغاء العمل بالإشعار الورقي للضمان الصحي والعمل بنظام خدمة الدفع الآلي (أون لاين) لحملة كافة مواد الإقامة وذلك على موقع وزارة الصحة عبر الرابط التالي:

‏www.moh.gov.kw

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على أن يستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمهم حملة المادة 20 من قانون اقامة الأجانب فيكون لهم حرية الاختيار لسداد قيمة رسوم الضمان الصحي إما عن طريق التحصيل الإلكتروني عبر موقع وزارة الصحة أو التقدم لدى إدارات شؤون الإقامة او مراكز الخدمة لدفع رسوم الضمان الصحي عن طريق خدمة ( الكي نت ) وذلك حتى تاريخ 1/11/2019 ،وبناءً عليه سيكتمل العمل بخدمة الدفع الإلكتروني للضمان الصحي بشكل كامل لجميع مواد الإقامة.

ولفتت إلى وجود ربط آلي بين الجهات المعنية بموضوع الضمان الصحي للمقيمين سواء وزارة الصحة أو وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتبسيط المعاملة فورياً، ومن خلال آليه تحقق أمن وسلامة المعلومات.