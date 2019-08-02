انت الان تتابع "الطرق" : التحقيق في أسباب نشوب حريق لاعمال الجسور بالدائري الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من عمليات اطفاء الحريق

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انه جاري التحقيق لبيان أسباب نشوب حريق اليوم الجمعة وحوالي الساعه الثانيه عشر وخمسه واربعين دقيقه باعمال عدد ثلاثه بحور للجسور الجاري تنفيذها والتي لم يتم الانتهاء منها بعد وذلك بالجزء الغربي لطريق الدائري الخامس مشروع هط-210.

وأشارت في بيان لها انه قد تم استدعاء الاداره العامه للاطفاء فورا من قبل مقاول المشروع وتم فورا تواجد الجهاز المشرف من الهيئه العامه للطرق والنقل البري متمثلا في مدير عام الهيئه للطرق و النقل البري م سهي أشكناني ومدير اداره الطرق السريعه م محمود رمضان ومهندسي المشروع الي جانب اخوانهم من الإطفاء للوقوف على الوضع والحادث والذين يبذلون جهودا حثيثه للسيطره على الحريق في الموقع وتحت ظروف حراره الجو العاليه وسرعه الرياح .