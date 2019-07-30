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رجل أمريكي يسافر مع قاذفة صواريخ في حقيبته من الكويت

وقعت الأجهزة الأمنية في مطار أميركي على...قاذفة صواريخ في حقيبة مسافر أراد تمريرها على أنها مجرد تذكار من الكويت.

وأشارت ناطقة باسم الوكالة الفدرالية المكلفة أمن النقل (تي أس ايه) إلى مصادرة قاذفة الصواريخ الاثنين في "صباح الباكر" في مطار بالتيمور-واشنطن.

وأضافت أن مالك قاذفة الصواريخ وهو من تكساس "أوضح أنه يحمل تذكارا من الكويت. ربما كان عليه اختيار حمالة مفاتيح عوض ذلك!"

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وقالت الوكالة أن الرجل أكد للسلطات أنه عسكري.

وأوضحت الوكالة في بيان "لحسن الحظ قاذفة الصواريخ لا تعمل وقد صودرت " مشيرة إلى أن الرجل تمكن بعدها من المغادرة على متن رحلة أخرى.

ومن خلال الصور التي نشرت يبدو أن قاذفة الصواريخ هي من نوع "غريفين"، وهي "سلاح يصيب الهدف بدقة ولا يتسبب بالكثير من الأضرار الجانبية".