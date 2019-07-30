انت الان تتابع الوزير الشعلة: ضرورة تنظيم عملية اتلاف ملفات "البلدية" وفق معايير فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية فهد الشعلة

أكد وزير الأوقاف والشئون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية فهد الشعلة على ضرورة تنظيم عمليات إتلاف الملفات وفق معايير فنية فضلا المحافظة على مخازن البلدية بشأن نظافتها ومحتواها ووضع اقفال عليها جاء ذلك على إثر جولة تفقدية قام بها صباح أمس لفرع بلدية محافظة العاصمة رافقه فيها نائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء م. فيصل صادق ومدير فرع بلدية محافظة العاصمة بالانابة م. طارق العدواني.

وأشار الشعلة إلى تفعيل دور مركز خدمة المواطن لتسهيل كافة الاجراءات ومعاملات المواطنين بأقصي سرعة ممكنة للقضاء على الدورة المستندية، لافتاً إلى انه سيكون موظفين مختصين للتعامل مع كافة المعاملات بمعايير فنية.

وذكر الشعلة قائلا بأنه هناك إقامة ورش عمل بصفة دورية بين أفرع البلديات لمناقشة كل مايستجد في الادارات من أعمال جديدة وإبداع تسهم في تطوير العمل البلدي لاسيما والهدف منها نقل التطوير والتميز لجميع موظفي البلدية.

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وتطرق بالقول مطالباً بوجوب وضع لوحات إرشادية لمباني وإدارات فرع بلدية محافظة العاصمة لمعرفة أماكن الادارات وسهولة وصول المراجعين فضلا عن سعة إنشاء إنجاز مبني الفرع، بالاضافة إلى سرعة انجاز عمل الترميمات والانتهاء منها وتوزيع الادارات بالطريقة المناسبة.

كما حث الشعلة على ضرورة تنظيم عمليات الارشفة إلكترونياً ومتابعة عمليات الربط الالى بين البلدية والوزارات الاخرى لتسريع إنجاز المعاملات والقضاء على البيروقراطية.

واختتم تصريحه موصياً على ضرورة التنافس بين أفرع البلديات بالمحافظات لاختيار أفضل فرع بلدية محافظة متميز.