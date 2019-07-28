انت الان تتابع البلدية: نثمن تعاون المواطنين في ازالة المخالفات العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ثمن مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي مبادرة صاحب العقار المخالف بالازالة طواعيه تنفيذا لحكم قضائي ، مثنياً على تعاون كثير من المواطنين في ازالة مخالفاتهم.

وقال المنفوحي اثر قيام مواطن بإزالة مخالفات احد العقارات التي صدر بشأنه حكم قضائي بالازالة " هو خير دليل بأنه لا بد من إزالة المخالفات والاستجابة لتطبيق القانون حتى لو ان الامر استغرق بعض الوقت بين تحرير البلدية للمخالفة وصدور بشأنها احكام قضائية بالازالة ففي نهاية المطاف المخالفة ستزال بحكم قضائي.

واشار الى ان هناك حكم قضائي صدر مؤخرا بشأن عقار اخر تضم غرامة مليوني دينار مع الازالة.

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وبين المنفوحي " كثير من محاضر مخالفات البناء التي تحيلها البلدية إلى المحكمة تأخذ بعض الوقت نظرا لدرجات التقاضي التي تستغرقها لحين صدور حكم نهائي بالغرامات والازالة وهو امر طبيعي ففي نهاية المطاف القانون سيطبق بالازالة بعد صدور حكم المحكمة.

وتمنى المنفوحي من المواطنين عدم مخالفة انظمة البناء امتثالا لسيادة القانون الذي سيطبق عاجلا ام آجلا فالبلدية لا تملك الازالة الفورية لكن المخالفة في النهاية ستزال بحكم قضائي.