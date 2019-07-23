انت الان تتابع "التجارة": تفعيل خدمة تقديم ميزانية الشركات الكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة التجارة والصناعة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، تفعيل خدمة تقديم ميزانية شركات الاشخاص عبر الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال kbc.gov.kw.

وقالت "التجارة" في بيان صحافي، إن هذه العملية تتضمن تقديم البيانات المالية من خلال الموقع الالكتروني مركز الكويت للأعمال kbc.gov.kw و تحميلها على شكل ملف بصيغة PDF دون الحاجه لأخذ موعد لتقديمها بشكل ورقي.

وأوضحت ان هذا الاجراء يشمل جميع شركات الاشخاص وبالذات شركات الشخص الواحد وشركات ذات المسؤولية المحدودة ، لافتة إلى أنه تم ضم جميع شركات الاشخاص باستثناء الشركات المساهمة.

وذكرت أنه "سوف يتوفر من خلال هذا الاجراء جميع البيانات المالية للشركة من خلال النظام الالكتروني بحيث يمكن المراجعة والبحث والرجوع للبيانات المالية في اي وقت وبسهوله ويسر".

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وأشارت "التجارة" إلى أن هذه البيانات متاحة حاليا فقط للوزارة وبالأخص قسم الميزانيات في ادارة شركات الاشخاص، مبينة انه في المستقبل القريب سوف يتم اجراء تحسينات افضل بالنسبة للعميل ومكتب التدقيق المحاسبي والوزارة.

وأكدت ان هذا الاجراء هو احد اهم اجراءات تحسين بيئة الاعمال فمن خلاله لا يحتاج العميل اخذ موعد والانتظار ولا يحتاج للمراجعة وتبعاتها من استهلاك للوقت والازدحام المروري وأيضاً هو اختصار وتقليص مدة انجاز المعاملة من قبل الموظف.

واوضحت انه "يمكن للعميل تقديم هذه البيانات المالية والاستفادة من هذه الخدمة في اي وقت ومن اي مكان وذلك من خلال الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال kbc.gov.kw"، لافتة إلى أن شركات الاشخاص ملزمة بتقديم البيانات المالية بالإضافة الى الشركات الجديدة.

وأضافت، أنه بهذا الإجراء يتحول تقديم الميزانية للشركات إلى الكتروني كامل، بدلا من تقديم ورقي يحتاج الى موعد وانتظار ودور ومراجعة صاحب العلاقة الذي كان يستغرق نحو ثلاثة أسابيع، مبينة ان هذا الإجراء يقلص هذه المدة إلى يوم واحد وعلى الأكثر ثلاثة ايام حيث يتم الرد خلالها على العميل.