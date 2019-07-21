التأمينات: معاشات المتقاعدين في حساباتهم يوم 5 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية عن إيداع معاشات المتقاعدين في حساباتهم بالبنوك في 5 أغسطس المقبل وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأشارت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد إلى أن هذا التوجه جاء للتسهيل على المتقاعدين ولتمكينهم من تلبية احتياجاتهم لاستقبال العيد. وهنأت المؤسسة القيادة السياسية والشعب الكويتي وعموم المقيمين على أرض الكويت بحلول عيد الأضحى المبارك.

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